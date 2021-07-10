Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 530 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 530 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 10 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 5 bin 530 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 37 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 217 olurken toplam 224 bin 184 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 530 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 37 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 217 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 224 bin 184'e yükseldi.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 60.56'YA ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 60.56 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 27.34 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 57 milyon 407 bin 28'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 16 MİLYON 968 BİN 684 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 37 milyon 590 bin 559 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 19 milyon 968 bin 684 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 2 milyon 847 bin 758 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 59 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 670 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 530 yeni vaka tespit edildi
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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