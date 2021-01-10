Son Dakika: Türkiye'de 10 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 9 bin 138 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika: Türkiye'de 10 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 9 bin 138 yeni vaka tespit edildi

10.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 10.01.2021 19:08
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 9 bin 138 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 10 Ocak tarihinde açıklanan verilere göre; 1017'si semptomatik olmak üzere 9 bin 138 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 326 bin 256'ya yükseldi. Vefat sayısı ise 176 artarak toplamda 22 bin 807'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 17'si semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 138 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 176 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 807'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 326 bin 256'ya yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 10 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 9 bin 138 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 103 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi. Toplam test sayısı 26 milyon 196 bin 481'e, ağır hasta sayısı ise 2 bin 811'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,3 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 10 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 9 bin 138 yeni vaka tespit edildi

"AĞIR HASTA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ, KAYIPLARIMIZIN DA SAYISINI AZALTACAK"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Prens Harry Ajda Pekkan Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Endonezya Galatasaray Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 10 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 9 bin 138 yeni vaka tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 19:07:59. #1.15#
title