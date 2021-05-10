Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 282 kişi vefat etti, 13 bin 604 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 282 kişi vefat etti, 13 bin 604 yeni vaka tespit edildi

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Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş sürüyor. 10 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1734'e semptomatik olmak üzere 13 bin 604 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 44 bin 936'ya yükseldi. Vefat sayısı 282 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 26 bin 953 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1734'ü semptomatik olmak üzere toplam 13 bin 604 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 282 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 311'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 44 bin 936'ya yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 26 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 26 bin 953 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 743 bin 871 'e yükseldi. Toplam test sayısı 49 milyon 604 bin 4'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 983 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 282 kişi vefat etti, 13 bin 604 yeni vaka tespit edildi

DÜNKÜ VAKA SAYISI 15 BİNİ AŞMIŞTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 283 kişi hayatını kaybederken, 2102'si semptomatik olmak üzere 15 bin 191 yeni vaka tespit edilmişti.

SINIR, 5 BİN VAKA OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından vaka sayılarının 5 binin altına düşmesi halinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerin gevşetileceğini belirtmişti.

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