Son Dakika! Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin mutabakat imzalandı
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Son Dakika! Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin mutabakat imzalandı

01.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:43
Son Dakika! Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin mutabakat imzalandı

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı tarafından Dağlık Karabağ'da yer alacak Türk-Rus Ortak Merkezi ile ilgili açıklamada, "Kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu açıklamada, "Türk-Rus Ortak Merkezinin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir" denildi.

BAKAN AKAR İMZALAMIŞTI

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla, 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında video telekonferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Son Dakika! Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin mutabakat imzalandı

Ayrıntılar geliyor...

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