Son Dakika! Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin mutabakat imzalandı

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı tarafından Dağlık Karabağ'da yer alacak Türk-Rus Ortak Merkezi ile ilgili açıklamada, "Kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.