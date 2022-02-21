Son dakika... Turgutlu'da bir kedi daha bacakları kesilmiş halde ölü bulundu

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, dört bacağı kesili halde kedi ölüsü bulundu. Bu olayla birlikte ilçede geçen 29 Ekim'den bu yana bacakları kesilerek öldürülen kedi sayısı 6'ya yükseldi.

Turgutlu'nun Selvilitepe Mahallesi'ndeki Hakan Uykan Parkı'nda, geçen 29 Ekim'de bacakları kesik halde 2 kedi ölüsü bulundu. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, biri yetişkin diğeri yavru olan, 4 bacağı da kesilmiş 2 kedinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sallıtepe'nin bu paylaşımı kısa sürede yayılırken, kedileri katleden kişi veya kişilere hayvan severlerden tepki geldi.

Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, "2-3 ay önce yaşadığımız bacakları kesilmiş kedi olayı devam ediyor. Şimdi yine bize denk geldi. Bunu hayvana yapan, yarın bir gün insana yapacak, çocuğa da yapacak. Bu duruma nasıl çözüm bulunacaksa bir an önce gereken yapılmalı. Bizler artık tükendik bu vakaları duymaktan. Artık yüreğimiz dayanmıyor" dedi.