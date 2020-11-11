Son Dakika | Tunus'ta Nahda'nın eski cumhurbaşkanı adayı Moro Kovid-19'a yakalandı
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Son Dakika | Tunus'ta Nahda'nın eski cumhurbaşkanı adayı Moro Kovid-19'a yakalandı

11.11.2020 01:21 | Son Güncelleme: 11.11.2020 01:24
Son Dakika | Tunus'ta Nahda'nın eski cumhurbaşkanı adayı Moro Kovid-19'a yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Tunus'ta eski Meclis Başkan Yardımcısı ve 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Nahda Hareketi'nin adayı Abdulfettah Moro'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Tunus'ta eski Meclis Başkan Yardımcısı ve 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Nahda Hareketi'nin adayı Abdulfettah Moro'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Nahda'nın Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Moro'nun Kovid-19'a yakalandığı belirtilerek kendisine acil şifa temennisinde bulunuldu.

Eski Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki de Facebook sayfasından yaptığı açıklamayla Moro'nun virüse yakalandığını doğruladı ve acil şifalar diledi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği de Facebook sayfasından, Moro'ya acil şifa dileklerini iletti.

Nahda Hareketi'nin kurucularından Moro, 27 Mayıs 2020'de siyasetten çekildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

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