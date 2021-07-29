Son Dakika | Tunus Cumhurbaşkanı Said, Devlet Televizyonu Genel Müdürünü görevden aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Tunus Cumhurbaşkanı Said, Devlet Televizyonu Genel Müdürünü görevden aldı

Son Dakika | Tunus Cumhurbaşkanı Said, Devlet Televizyonu Genel Müdürünü görevden aldı
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Tunus Devlet Televizyonu Genel Müdürü Lesad Dahiş'i görevden aldığı açıklandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Tunus Devlet Televizyonu Genel Müdürü Lesad Dahiş'i görevden aldığı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in Devlet Televizyonu Genel Müdürü Dahiş'in görevden alınması için karar çıkardığı belirtildi.

Said'in Dahiş'in yerine Avatıf ed-Dali'nin geçici olarak kanalı yönetmekle görevlendirildiği bildirildi.

Ülkenin parası yağmalandı

Cumhurbaşkanı Said, devletin parasının yağmalandığı yönünde açıklama yaparak, söz konusu meblağın geri alınması ve ilgili kişilere para cezasının verilmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığını tarafından paylaşılan videoda, Cumhurbaşkanı Said'in Kartaca Sarayı'nda Sanayi ve Ticaret Federasyonu Başkanı Semir Macul ile görüştüğü bildirildi.

Ulusal Rüşvet ve Yolsuzluğu Tespit Komitesince bir rapor yayımlandığını kaydeden Said, ülkedeki 460 kişinin devletin parasını yağmaladığını ve yağmalanan miktarın 13,5 milyar Tunus dinar ( yaklaşık 4.8 milyar dolar) olduğunu ifade etti.

Said, uzlaşma çağrısında bulunarak, devletin parasını yağmalayanların isim listesini elinde bulundurduğunu sözlerine ekledi.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said, kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Kays Said ise tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, aldığı kararların anayasaya uygun olduğunu ve bunu "darbe" olarak nitelendirenlerden "hukuk derslerini gözden geçirmelerini" istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması
Tunus'ta Nahda Hareketi ve Tunus'un Kalbi partileri hakkında soruşturma başlatıldı
Tunus'ta Nahda Hareketi ve Tunus'un Kalbi partileri hakkında soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Bülent Serttaş Seren Serengil
Spor Diego Muslera Metin Oktay Roger Schmidt Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Tunus Cumhurbaşkanı Said, Devlet Televizyonu Genel Müdürünü görevden aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 03:38:50. #1.16#

title