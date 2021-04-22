Son dakika... Tunceli'de Eren-7 operasyonu: 17 sığınak imha edildi
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Son dakika... Tunceli'de Eren-7 operasyonu: 17 sığınak imha edildi

Son dakika... Tunceli'de Eren-7 operasyonu: 17 sığınak imha edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Tunceli'de Eren-7 Mercan Munzur operasyonlarında Ovacık kırsalında tespit edilen 17 sığınak imha edildi, 9 el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Tunceli'de Eren-7 Mercan Munzur operasyonlarında Ovacık kırsalında tespit edilen 17 sığınak imha edildi, 9 el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık kırsalında bugün 8 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde 1 adet EYP düzeneği, 43 adet kalaşnikof mühimmatı, 1 adet pil bloğu, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 400 metre elektrik kablosu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Valilik aynı gün içinde yine Ovacık kırsalında devam eden operasyonda 9 sığınağın daha imha edildiğini, imha edilen sığınaklar içerisinde, 8 adet EYP düzeneği, 1 adet akü, 1 adet uyku tulumu, 270 metre sera naylonu, 25 kilogram tütün ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi. - TUNCELİ

Son dakika... Tunceli'de Eren-7 operasyonu: 17 sığınak imha edildi
Son dakika... Tunceli'de Eren-7 operasyonu: 17 sığınak imha edildi
Son dakika... Tunceli'de Eren-7 operasyonu: 17 sığınak imha edildi
Son dakika... Tunceli'de Eren-7 operasyonu: 17 sığınak imha edildi
Son dakika... Tunceli'de Eren-7 operasyonu: 17 sığınak imha edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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