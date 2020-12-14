Son Dakika: Tüm anaokullarında yüz yüze eğitime geçiliyor
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Son Dakika: Tüm anaokullarında yüz yüze eğitime geçiliyor

14.12.2020 22:52 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:40

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, yarından itibaren ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokullarında yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında tüm anaokullarının 15 Aralık itibarıyla yüz yüze eğitime geçmesi kararlaştırıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "kamuya ait okul öncesi kurumları anasınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir" dedi.

"BELİRLENEN KOŞULLARI YERİNE GETİRMEK KAYDIYLA YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK"

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla, yarından (15 Aralık) itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."

Son Dakika: Tüm anaokulları yarından itibaren yüz yüze eğitime geçiyor
Son Dakika: Tüm anaokullarında yüz yüze eğitime geçiliyor

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