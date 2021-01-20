Son Dakika | Trump görevinin son gününde BAE'ye F-35 savaş uçağı satışına onay verdi
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Son Dakika | Trump görevinin son gününde BAE'ye F-35 savaş uçağı satışına onay verdi

20.01.2021 21:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 21:20
Son Dakika | Trump görevinin son gününde BAE'ye F-35 savaş uçağı satışına onay verdi

Son dakika habere göre Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevinin son gönünde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 tipi savaş uçağı satışına onay veren bir anlaşma imzaladığı belirtildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevinin son gönünde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 tipi savaş uçağı satışına onay veren bir anlaşma imzaladığı belirtildi.

Reuters'ın ABD ve BAE anlaşmasından haberdar olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın Abu Dabi yönetimine 50 adet F-35 tipi savaş uçağı ile 18 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın satışına onay verdiği ifade edildi.

Göreve bugün başlayan ABD Başkanı Joe Biden ise söz konusu anlaşmayı gözden geçireceğini söyledi.

ABD'nin Orta Doğu'daki önemli müttefiklerinden olan BAE, uzun bir süredir Washington'dan F-35 satın almak istiyordu.

BAE'nin bu talebinin önü, İsrail ile ilişkilerini Kasım 2020'de bir anlaşma ile normalleştirmesinin ardından açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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