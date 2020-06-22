Son Dakika: Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 2 yaralı (2)
Bir son dakika haberine göre KURTARILAMADITrabzon'un Dernekpazarı ilçesinde kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlanan otomobilde yaralanan Muzaffer Düzenli, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
22.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:01
KURTARILAMADI
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlanan otomobilde yaralanan Muzaffer Düzenli, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA