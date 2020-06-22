Son Dakika: Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 2 yaralı (2) Bir son dakika haberine göre KURTARILAMADITrabzon'un Dernekpazarı ilçesinde kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlanan otomobilde yaralanan Muzaffer Düzenli, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

KURTARILAMADI Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlanan otomobilde yaralanan Muzaffer Düzenli, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA