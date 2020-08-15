Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş Son dakika: Trabzon Of'ta aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalan 53 yaşındaki Yılmaz Hacımahmutoğlu, hayatını kaybetti. Talihsiz adamın heyelandan dakikalar önce yağışı cep telefonunun kamerasıyla kayda alıp, sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar Trabzon'un Of ilçesi Sugeldi Mahallesi'nde ölüme neden oldu. 53 yaşındaki Yılmaz Hacımahmutoğlu, şiddetli yağış sonrası yaşanan heyelanda aracıyla toprak altına kaldı. Hacımahmutoğlu'nun ölmeden önceki son anlarını cep telefonu ile kayda aldığı ortaya çıktı.

ARACIYLA GİDERKEN TOPRAK ALTINDA KALDI

Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken yağışlar sonrası oluşan heyelanın altında kalan Yılmaz Hacımahmutoğlu hayatını kaybederken, cansız bedeni kurtarma ekipleri tarafından toprak altından çıkartıldı.

SON ANLARINI KAYDETMİŞ

Ticaretle uğraşan Hacımahmutoğlu'nun, heyelandan dakikalar önce yağışı cep telefonunun kamerasıyla kayda alıp, sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Görüntülerde, şiddetli yağışta sileceklerin yetişmediği, yolların ise göle döndüğü görülüyor.