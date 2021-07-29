Trabzon'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
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Trabzon'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi

Trabzon'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzon'un Hayrat ilçesinde aralarında 11 yıl önce yaşanan bir cinayet olayı nedeniyle husumet bulunan akrabalar arasında bugün çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Trabzon'un Hayrat ilçesinde aralarında 11 yıl önce yaşanan bir cinayet olayı nedeniyle husumet bulunan akrabalar arasında bugün çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Olay bugün öğle saatlerinde ilçenin Gülderen Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, aralarında 11 yıl önce yaşanan bir cinayet olayı nedeniyle husumet bulunan Bektaş ailesine mensup iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, Olayda Murat Reis ve Lütfi Bektaş olay yerinde, baba Kemal Bektaş ise kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan oğlu Faik Bektaş da aynı hastanede ameliyatı alınırken, kurtarılamayarak o da yaşamını yitirdi. Olayla ilgili A.B ve İ.B. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi.

(Fatih Yılmaz/İHA)

Trabzon'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
Trabzon'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
Trabzon'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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