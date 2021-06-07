TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
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TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PAZAR günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

PAZAR günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarını denetledi. Denetim noktalarından biri de Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ydı. Ekipler, otobüs ve minibüsleri tek tek durdurup, evraklarını kontrol etti. Denetim noktarından biri olan Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda da sabahın erken saatlerinde durdurulan araçlarda vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı ve dezenfektan konusunda bilgi verdi.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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