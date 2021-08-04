Son dakika: Tokat'ta örtü yangını

Son dakika gündem haberi: Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan örtü yangınında, 2 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan örtü yangınında, 2 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Yağsiyan köyündeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Dumanları gören vatandaşlar yangını büyümeden söndürdü.

Yaklaşık 2 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü yangında, yaklaşık 10 ağaç yangından etkilendi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu