Son dakika: Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika: Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika: Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Tokat'ın Almus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Almus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Esnemez idaresindeki 60 ABK 621 plakalı otomobil, Çevreli beldesi Ormandibi köyü yol ayrımında Osman Camcı'nın kullandığı 55 LN 99 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Esnemez olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Camcı ile araçlarda bulunan Mustafa Kaplan ve Rahmi Erdoğdu, ambulanslarla Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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