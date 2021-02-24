Son Dakika: Tiger Woods trafik kazası geçirdi! Tiger Woods kimdir? Golfçü Tiger Woods kaç yaşında, nereli?

Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, Kalifornia'da geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Doktorlar Woods'un son durumunu açıklarken polisler kazayla ilgili soruşturma başlattı. Tiger Woods'un son durumu nedir? Tiger Woods kimdir? Golfçü Tiger Woods kaç yaşında, nereli? Tiger Woods mesleği nedir? Tiger Woods hayatı ve biyografisi nedir?İşte detaylar haberimizde...

TİGER WOODS TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ!

Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentindegeçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Doktorlar Woods'un son durumunu açıklarken polisler kazayla ilgili soruşturma başlattı. Los Angelas'ta sabah gerçekleşen kazada arabasında yalnız olan Tiger Woods'un aracı ters döndü.

Araçtan ilk yardım görevlilerince çıkarılan ünlü golfçü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine ilk ulaşan polislere göre ünlü golfçü, bulunduğu sırada bilinci yerinde gözüküyordu. Woods'un ters duran aracından kendi kendine çıkmaya çalışmadığı ve sağlık görevlilerini beklediği kaydedildi.

TİGER WOODS SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Doktorlar ise Woods'un bacağında birden fazla kırık oluştuğunu, bacağına ve ayak bileklerine vidalar yerleştireceklerini açıkladı.

Tiger Woods'un doktoru Anish Mahajan, ünlü sporcunun son durumu hakkında ''Woods'u acil olarak ameliyata aldık. Bacağında kaval kemiği ve fibula kemiğinde kırıklıklar var.'' sözlerini kullandı.

Woods'un Twitter hesabından yapılan açıklamada ise ''Şu an hastanede uyanık, söylediklerimize tepki veriyor ve odasında iyileşmeye çalışıyor. Tüm harika doktorlar ve hastane çalışanlarına ve polislere teşekkür ederiz. Sizin destekleriniz inanılmazdı.'' dendi.

TİGER WOODS NEDEN KAZA YAPTI?

Öte yandan Tiger Woods'un arabayı kullanırken alkol veya uyuşturucu alıp almadığı hakkında soruşturma başlatıldı.

Menajeri Mark Steinberg, Tiger Woods'un ameliyata alındığını duyururken Woods'un bacaklarından yaralandığı belirtildi.

Ciddi kaza sonrası efsane sporcunun araçtan kesici alet yardımıyla çıkarıldığı öğrenilirken kazanın nedeninin henüz belirlenemediği, incelemelerin sürdüğü bildirildi.

TİGER WOODS KİMDİR?

Eldrick Tont "Tiger" Woods (d. 30 Aralık 1975)[5] tüm zamanların en başarılı golfçüsü. Dünya birincisi olarak, 2008'de 110 milyon $ almıştır ve saniyede 148 $ kazanmaktadır.

1997 Masters Turnuvası'nı 12 vuruş farkla kazanarak rekor kırmıştır. Woods bu büyük turnuvayı kazanan ilk siyahi golfçüdür.