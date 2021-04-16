Son Dakika | Ticaret Bakanı Pekcan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
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Son Dakika | Ticaret Bakanı Pekcan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Pekcan, görüntüleme merkezini gezerek bilgi aldı. Bakan Pekcan daha sonra Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'ni ve Köpek Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Son Dakika | Ticaret Bakanı Pekcan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Son Dakika | Ticaret Bakanı Pekcan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Son Dakika | Ticaret Bakanı Pekcan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Son Dakika | Ticaret Bakanı Pekcan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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