THY TEKNİK A.Ş GENEL MÜDÜRÜ AHMET KARAMAN VEFAT ETTİ
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THY TEKNİK A.Ş GENEL MÜDÜRÜ AHMET KARAMAN VEFAT ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRK Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş Genel Müdürü Ahmet Karaman koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

TÜRK Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş Genel Müdürü Ahmet Karaman koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

2014 yılından bu yana THY Teknik A.Ş. Genel Müdürlüğü görevinde bulunan 61 yaşındaki Ahmet Karaman, sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hemşehrim, aile dostum, çalışma arkadaşım büyüğüm THY Teknik A.Ş Genel Müdürü Ahmet Karaman'ı kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Karaman'ın cenazesi bugün Gebze Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KARAMAN KİMDİR?

1960 yılında Trabzon'da doğan Karaman, kariyerine Türk Hava Yolları'nda uçak mühendisi olarak başladıktan sonra birçok özel havayolu şirketinde yöneticilik yaptı. 2013-2014 tarihleri arasında Türk Hava Yolları HABOM A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Karaman 2013 yılında faaliyete geçen MRO tesislerinin geçiş sürecini yönetti. Türk Hava Yolları HABOM A.Ş. ile Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin birleşmesi sürecinde önemli bir rol oynayan Karaman.2014'ten bu yana Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürlüğü ve İcra Komitesi Üyeliği görevlerini sürdürüyordu.

THY TEKNİK A.Ş GENEL MÜDÜRÜ AHMET KARAMAN VEFAT ETTİ
THY TEKNİK A.Ş GENEL MÜDÜRÜ AHMET KARAMAN VEFAT ETTİ
THY TEKNİK A.Ş GENEL MÜDÜRÜ AHMET KARAMAN VEFAT ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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