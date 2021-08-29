Son dakika... Tesisatçı arızayı gidermek için girdiği su kuyusunda ölü bulundu

Son dakika haberler... ÇANAKKALE'de tesisatçı Bülent Kesim (44), arızayı gidermek için girdiği çalıştığı otelin su kuyusunda ölü bulundu.

ÇANAKKALE'de tesisatçı Bülent Kesim (44), arızayı gidermek için girdiği çalıştığı otelin su kuyusunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eceabat ilçesinde tesisatçı Bülent Kesim, çalıştığı otelin su kuyusundaki arıza nedeniyle dün gece evden ayrılarak tesisin bulunduğu Kumköy'e gitti. Kesim'in eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, Bülent Kesim'i aramaya başladı. Kesim'in en son görüldüğü su kuyusu çevresinde yapılan araştırmada ayakkabıları bulundu. Kuyunun içerisinde yapılan incelemede ise cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bülent Kesim'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı