Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı

Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 9 milletvekili ve 35 personelin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. 5 vekil evde, 4 vekil ise hastanede takip ediliyor.

06.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:48

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "TBMM 27. Dönem 2. ve 3. Yasama Yılı Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu. Şentop, mecliste 9'u milletvekili olmak üzere toplamda 44 kişinin koronavirüs tedavisi gördüğünü belirtti.

9 MİLLETVEKİLİNDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Meclis personelinin ve milletvekillerinin sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Şentop, "Toplam 35 personelimizde koronavirüs tespit edildi. 9 milletvekilimizin de test sonuçları pozitif çıktı. 5 milletvekilinin tedavisi hastanelerde sürdürülürken 4 vekil ise evlerinde takip ediliyor." dedi.

MECLİSTE YAPILAN TEST SAYISI 23 BİN

Koronavirüs salgınına karşı TBMM'de yoğun olarak testler yaptıklarını ifade eden Şentop, bu zamana kadar yapılan toplam test sayısının 23 bin 310 olduğunu, günlük test sayısının ise ortalama 500'ün üzerinde olduğunu söyledi.

"GRUP BAŞKANVEKİLİNİN DURUMU İYİ"

Şentop, TBMM Hastanesinde sadece milletvekilleri ve personele test yapılmadığını, milletvekili ve personellerin ailelerine de test yapıldığını belirterek, TBMM'deki toplam vaka sayılarını açıkladı. Şentop, "Şu anda evden takip edilen personel sayısı 32, hastanede tedavi gören personel sayımız 1, yeni tespit edilen personel sayısı ise 2. Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun durumu ile ilgili gelişmeler olumlu çok şükür" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
Haber Yorumları (4)
ŞÜKELA: Şimdi milleti savunmak için aldıkları Binlerce liraları sağlıklarına harcasınlarda anlasınlar paranın yenilmeyen birşey olduğunu
Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
MALUM KEMAL: Varsa paran gönder bana, bak nasıl parayı yiyorum sende seyret. Klasik laflar yapma bize...
Yayından Kaldır
PLATON: Doviz kurlarina bakmayin sakin. Birde enflasyon onumuzdeki ay onada hic aciklanirsa bakmayin. Cok duzgun isler yapiliyor. Uretim ve ihracat ucuyor.
Cevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok Güncel
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? Politika
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi Güncel
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı 3. Sayfa
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket...
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Napoli maçını yönetecek
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Napoli maçını yönetecek
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak
'Çocukların koronavirüse karşı bağışıklığı var' diyen Trump'ın mesajını Facebook ve Twitter anında sildi
"Çocukların koronavirüse karşı bağışıklığı var" diyen Trump'ın mesajını Facebook ve Twitter anında sildi
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Çiğ köfte siparişi geciktiği için işletme sahibinin aracına pompalı ve kurusıkıyla ateş ettiler
Çiğ köfte siparişi geciktiği için işletme sahibinin aracına pompalı ve kurusıkıyla ateş ettiler
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
Altın 478,9 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın 478,9 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Coşkun Sabah Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Süleyman Hurma Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 12:53:24. #1.14#
title