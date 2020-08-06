Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 9 milletvekili ve 35 personelin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. 5 vekil evde, 4 vekil ise hastanede takip ediliyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "TBMM 27. Dönem 2. ve 3. Yasama Yılı Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu. Şentop, mecliste 9'u milletvekili olmak üzere toplamda 44 kişinin koronavirüs tedavisi gördüğünü belirtti.

9 MİLLETVEKİLİNDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Meclis personelinin ve milletvekillerinin sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Şentop, "Toplam 35 personelimizde koronavirüs tespit edildi. 9 milletvekilimizin de test sonuçları pozitif çıktı. 5 milletvekilinin tedavisi hastanelerde sürdürülürken 4 vekil ise evlerinde takip ediliyor." dedi.

MECLİSTE YAPILAN TEST SAYISI 23 BİN

Koronavirüs salgınına karşı TBMM'de yoğun olarak testler yaptıklarını ifade eden Şentop, bu zamana kadar yapılan toplam test sayısının 23 bin 310 olduğunu, günlük test sayısının ise ortalama 500'ün üzerinde olduğunu söyledi.

"GRUP BAŞKANVEKİLİNİN DURUMU İYİ"

Şentop, TBMM Hastanesinde sadece milletvekilleri ve personele test yapılmadığını, milletvekili ve personellerin ailelerine de test yapıldığını belirterek, TBMM'deki toplam vaka sayılarını açıkladı. Şentop, "Şu anda evden takip edilen personel sayısı 32, hastanede tedavi gören personel sayımız 1, yeni tespit edilen personel sayısı ise 2. Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun durumu ile ilgili gelişmeler olumlu çok şükür" ifadelerini kullandı.