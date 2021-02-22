Ankara'da bir kadın sokak ortasında vurularak katledildi

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Kadın cinayetlerine bir yenisi Başkent'te eklendi. Birilerinden kaçtığı belirtilen Birgül Y., arabayla önüne kesen şahıslar tarafından silahla vuruldu. 43 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 2 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Birgül Y., birilerinden kaçtığı esnada arabayla önünü kesen şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Arabadan açılan ateş sonucunda vücuduna 3 kurşun isabet eden kadın, ağır yaralandı.

TAHİLSİZ KADIN HASTANEDE HAYATINI KEYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Birgül Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, olayla ilgili 2 kişi de yakalanarak gözaltına aldı.

"EVDE OTURURKEN 3 EL SİLAH SES İ DUYDUM"

Olayın görgü şahidi Ertuğrul Gümüş isimli vatandaş ise şunları ifade etti:

"Evin içinde oturuyordum, televizyon izliyordum. 3 el silah sesi geldi balkona koştum, ses neyin nesi diye. Bir de baktım karşı kaldırımda bir kadın yatıyordu. Benden önce yoldan geçen bir arkadaş başındaydı. Daha sonra koşarak indim, vardığımda yatıyordu. Ambulansa ve polise haber verdik."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı