Kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı
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Kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı

Kocaeli'de, kendisini boynundan bıçaklayan boşanma aşamasındaki din görevlisi eşi Özlem Güneş'i boğarak öldüren müezzin Zülküf Güneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.09.2020 20:28 | Son Güncelleme: 05.09.2020 21:03

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aralarında çıkan kavga sırasında kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı.

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İzmit ilçesinde bir camide müezzin olarak görev yapan Zülküf Güneş (40) ve boşanmak üzere olduğu din görevlisi eşi Özlem Güneş (39) arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Kavga sırasında Özlem Güneş eline aldığı bıçakla Zülküf Güneş'i boynundan bıçakladı. Yaralanan Zülküf Güneş, Özlem Güneş'i boğarak öldürdü. Yaşanan olaydan sonra saatlerce evde yaralı halde bekleyen Zülküf Güneş, sabah saatlerinde polis ekiplerini arayarak eşini öldürdüğünü itiraf etti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından katil zanlısı yapılan tedavisinin altından gözaltına alınırken, Özlem Güneş'in cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı

TUTUKLANDI

Cinayeti ihbar eden Zülküf Güneş, emniyette tamamlanan işlemleri ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı

Kaynak: İHA

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Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü
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