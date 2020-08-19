Son Dakika | Tarsus'ta 2 kaza: 3 yaralı (2) Son dakika haberi: AYNI YERDE İKİNCİ KAZASerkan Kaya yönetimindeki 33 AEE 396 plakalı otomobilin, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp takla attığı Yeşilyol Hilmi Seçkin Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında bir trafik kazası daha meydana geldi.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Serkan Kaya yönetimindeki 33 AEE 396 plakalı otomobilin, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp takla attığı Yeşilyol Hilmi Seçkin Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında bir trafik kazası daha meydana geldi. Haşim K. yönetimindeki 35 HB 7109 plakalı otomobil ile diğer şeritten gelen bir araçla çarpıştı. Savrulan otomobil takla atarak dururken, sürücü Haşim K. ile yanında bulunan Şadiye K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA