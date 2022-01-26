Son Dakika! TAG Otoyolu'nun Gaziantep yönü kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne gidişe izin verilmiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattının çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatıldığı belirtildi. Ayrıca Samsun-Ankara Yolu, Kavak-Samsun arası da yoğun kar yağışından dolayı her iki yönden tır trafiğine kapatıldı.

GEÇEN HAFTA DA KAPATILMIŞTI

Geçtiğimiz hafta kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Gaziantep'te birçok vatandaş araçlarıyla birlikte yollarda mahsur kalmıştı. Bu kapsamda Gaziantep-Osmaniye D-400 Karayolu ile Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu trafiğe kapatılmıştı. Ekiplerin zorlu mücadelesi sonrasında otoyol tamamen ulaşıma açılmıştı.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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