Son Dakika! TAG Otoyolu'nun Gaziantep yönü kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı - Haberler
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Son Dakika! TAG Otoyolu'nun Gaziantep yönü kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Son dakika! Geçtiğimiz hafta kar yağışı nedeniyle yüzlerce aracın ve vatandaşın mahsur kaldığı Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu, ulaşıma kapatılmıştı. Birkaç gün içinde trafiğin sağlandığı otoyolun, bu sabah hava muhalefeti nedeniyle Gaziantep yönü yeniden trafiğe kapatıldı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne gidişe izin verilmiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattının çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatıldığı belirtildi. Ayrıca Samsun-Ankara Yolu, Kavak-Samsun arası da yoğun kar yağışından dolayı her iki yönden tır trafiğine kapatıldı.

Son Dakika! TAG Otoyolu'nun Gaziantep yönü kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

GEÇEN HAFTA DA KAPATILMIŞTI

Geçtiğimiz hafta kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Gaziantep'te birçok vatandaş araçlarıyla birlikte yollarda mahsur kalmıştı. Bu kapsamda Gaziantep-Osmaniye D-400 Karayolu ile Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu trafiğe kapatılmıştı. Ekiplerin zorlu mücadelesi sonrasında otoyol tamamen ulaşıma açılmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Tarsus, Adana, Güncel, Haber

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Yorumlar (1)

Alperen:

Karayolu kapanıyor neden Karayoları genel müdürü istifa etmiyor Gaziantep büyük şehir belediye başkanı istifa etmiyor Istanbul da bir kar yağdı imamoğlu istifa önce kendi belediye başkanlarınız görev yapsın.Gaziantep yolu ikinci kez kapanıyor. İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batırın.

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