Son Dakika | Tarihi camiden hırsızlık girişiminde bulunan ikili yakalandı

Son dakika haberi... EDİRNE'nin Keşan ilçesinde tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Cami'nin minaresindeki paratonerin bakır kablosunu çalmak isteyen ve şerefedeki ışıklara zarar veren 2 şüpheli, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Cami'nin minaresindeki paratonerin bakır kablosunu çalmak isteyen ve şerefedeki ışıklara zarar veren 2 şüpheli, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Hırsızlık girişimi, geçen cuma günü, öğle saatlerinde Büyük Cami Mahallesi Hekimbaşı Abdullah Molla Sokak üzerindeki 5 asırlık tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Cami'nde meydana geldi. 2 şüpheli, caminin minaresinde bulunan paratonerin bakır kablosunu çalmak istedi. Kabloyu çekerek koparmak isteyen şüpheliler, şerefedeki ışıklara da zarar verdi. Cami görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine paniğe kapılan şüpheliler, koşarak kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler Ş.K. ve G.O.'yu yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Keşanedirne

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL