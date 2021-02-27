Son dakika! Takla atan araçta yanarak öldü

İstanbul sokaklarında yepyeni bir meslek doğdu! Günde 5 saat yürüyüp 300 lira kazanıyorlar

Çöpleri toplaması için gönderdiği ekiple grev yapan işçiler arasında arbede çıktı

Erdoğan'dan esnafa sürpriz ziyaret! "Aynısından istiyorum" deyip bu kez 10 kiloluk aldı

13 yaşındaki çocuk, üç cümlelik intihar mektubu bırakıp kendini astı

Açıklamalar peş peşe geliyor! Yüz yüze eğitim başlamadan ertelendi

Açılış esnasında iki önemli eksiği fark edip Bakan'ı uyardı: Yapan firmayla hemen görüşün

Takla atan araçta yanarak öldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü alev alan aracında yanarak öldü.

Kaza, dün gece saatlerinde Şahinbey İlçesi Burç Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, misafirlikten dönen Mehmet Bulut idaresindeki plakası ve markası öğrenilemeyen otomobil Burç Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası alev alan araçta sıkışan sürücü Mehmet Bulut feci şekilde öldü. Söndürülen otomobilden çıkartılan Bulut'un cesedi getirildiği Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze işlemleri Bahaeddin Nakıboğlu Camiine getirilen Bulut Asri Mezarlıkta defnedildi.

Öte yandan Genç yaşta evlenen Bulut'un 5 çocuğu birde torunu olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL