Son dakika! Takla atan araçta yanarak öldü
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Son dakika! Takla atan araçta yanarak öldü

27.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:41

Son dakika haberi... Takla atan araçta yanarak öldü Gaziantep'te takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü alev alan aracında yanarak öldü.

Takla atan araçta yanarak öldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü alev alan aracında yanarak öldü.

Kaza, dün gece saatlerinde Şahinbey İlçesi Burç Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, misafirlikten dönen Mehmet Bulut idaresindeki plakası ve markası öğrenilemeyen otomobil Burç Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası alev alan araçta sıkışan sürücü Mehmet Bulut feci şekilde öldü. Söndürülen otomobilden çıkartılan Bulut'un cesedi getirildiği Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze işlemleri Bahaeddin Nakıboğlu Camiine getirilen Bulut Asri Mezarlıkta defnedildi.

Öte yandan Genç yaşta evlenen Bulut'un 5 çocuğu birde torunu olduğu öğrenildi.

Son dakika! Takla atan araçta yanarak öldü
Son dakika! Takla atan araçta yanarak öldü
Son dakika! Takla atan araçta yanarak öldü
Son dakika! Takla atan araçta yanarak öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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