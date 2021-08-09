Son dakika! Tadilat dolasıyla trafiğe kapalı Ovit Tüneli'nde duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika habere göre Rize'de tadilat dolayısıyla trafiğe kapalı olan Ovit Tüneli'nde duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.