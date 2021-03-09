Son Dakika! Suudi Arabistan normalleşmeyi bayram sonrasına bırakınca umre ziyaretleri iptal edildi

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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili vatandaşlardan gelen sorular üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen yoğun sorular üzerine bir açıklama yaptı.

Diyanet tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2020 yılı hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam etmektedir.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır.

Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"