Son Dakika! Suudi Arabistan normalleşmeyi bayram sonrasına bırakınca umre ziyaretleri iptal edildi
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Son Dakika! Suudi Arabistan normalleşmeyi bayram sonrasına bırakınca umre ziyaretleri iptal edildi

09.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:05

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili vatandaşlardan gelen sorular üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen yoğun sorular üzerine bir açıklama yaptı.

Diyanet tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2020 yılı hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam etmektedir.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır.

Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Son Dakika! Suudi Arabistan normalleşmeyi bayram sonrasına bırakınca umre ziyaretleri iptal edildi
Haber Yorumları (6)
BENCE: ulan biz sokağa çıkamıyoz. siz umre diyonuz sonrada ordan kurtarın bizi salmıyorlar diye yalvarıyonuz. müslümanlıktan soğuttunuz be. gidinde bi daha gelmeyin bizde kurtulak sizde. benim çocuğum okuluna gidemiyor ben evde tıkalı kaldım camiye gidemiyom.
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:(): niye türk hükümeti ortağınızla işbirliği içinde bi ümre yaptırın kazan kazan yani
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KIRK HARAMİLER: Gördünüzmü erken normalleşmenin kimseye Bi getirisi yok tam tersine götürüsü çok adamlar tam tersine getirisi çok olan umreyi bile iptal edip bayramdan sonraya bırakmışlar demekki Bi bildikleri var herşeyin Bi zamanı var alın size yönetim farkı vizyon farkı Türkiye nin hiç Bi şekilde yönetilemedigini gün gibi Ap açık ortada
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