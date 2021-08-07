Son dakika haberi... Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda yangın
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Son dakika haberi... Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Suudi Arabistan'da bir benzin istasyonunda tankerin yakıt boşaltması sırasında yangın çıktı.

Suudi Arabistan'da bir benzin istasyonunda tankerin yakıt boşaltması sırasında yangın çıktı.

Suudi Arabistan'ın Tebük şehrinde Duba Yolu üzerinde bir benzin istasyonunda büyük yangın çıktı. Yangının bir tankerin istasyonda akaryakıt boşaltırken çıktığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangının ekipler tarafından kontrol altına alındığı ve herhangi bir yaralanma veya can kaybının kaydedilmediği belirtildi. Yangına ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Son dakika haberi... Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda yangın
Son dakika haberi... Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda yangın
Son dakika haberi... Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda yangın
Son dakika haberi... Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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