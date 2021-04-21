Son Dakika: Survivor kim elendi? 20 Nisan 2021 Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor bu akşam kim elendi, kim gitti? sorusu araştırılıyor. TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında bu akşam eleme konseyi yaşanıyor. Survivor'da kim elendi? sorusu gündemden düşmüyor. 20 Nisan SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor'da kim elendi, kim gitti, kim veda etti? Survivor SMS birincisi kim oldu? 20 Nisan TV8 SMS birincisi kim oldu? Son Dakika: Survivor kim elendi? 20 Nisan 2021 Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor bu akşam kim elendi, kim gitti? sorusu araştırılıyor. TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında bu akşam eleme konseyi yaşanıyor. Survivor'da kim elendi? sorusu gündemden düşmüyor. 20 Nisan SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor'da kim elendi, kim gitti, kim veda etti? Survivor SMS birincisi kim oldu? 20 Nisan TV8 SMS birincisi kim oldu? Son Dakika: Survivor kim elendi? 20 Nisan 2021 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar haberimizde…

SURVIVOR KİM ELENDİ? 20 NİSAN 2021?

Sevilen yarışma Survivor'da bu akşam elenen isim gönüllüler takımından Reşat oldu.

SURVIVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gönüllüler takımından SMS 1. si Steven oldu. Ünlüler takımından ise SMS 1. si Sergen oldu.

SURVIVOR KİM ELENDİ? 20 NİSAN 2021?

Survivor'da elenen isim henüz belli olmadı. Survivor'da eleme adayı olarak Dora ve İlayda isimleri belirlendi. Bu akşam SMS oylamasında birinciliği kazanan kişi bir eleme adayı daha söyleyecek. Gönüllüler takımında Steven performansının kötü olduğunu belirterek Reşat'ın adını eleme adayı olarak söyledi. Reşat, ''Atışlarımda bir sıkıntı var. Çözülmeyecek sorun değil. Hakkımızda hayırlısı.'' dedi.

Ünlüler takımında ise Sergen eleme adayı olarak ''Her şey performans değil.'' diyerek İsmail Balaban'ı söyledi. İsmail Balaban, ''Açıklamaya anlam veremedim. Ada hayatında kiminle sıkıntı yaşadım, bilmiyorum. Saygı duyuyorum.'' dedi.