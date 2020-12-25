Bu neyin hırsı? Kadınların saç koparan sokak kavgası kamerada
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Bu neyin hırsı? Kadınların saç koparan sokak kavgası kamerada

25.12.2020 09:30 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:51

Muş'ta, Suriye uyruklu genç kız, aynı ülke vatandaşı 3 kadın tarafından sokak ortasında öldüresiye dövüldü. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği dayağın ardından, genç kızdan koparılıp yere atılan saçlarının, başka bir kadın tarafından toplanıp çöpe atılması görüntülere yansıdı.

Muş'ta belediye binası önünde, 25 Aralık sabahı saat 09.00 sıralarında yaşanan olayda; Suriye uyruklu genç kız, aynı ülke vatandaşı 3 kadın ile karşılaştı.

SAÇINI YOLDULAR

Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında kadınlardan biri, genç kıza saldırdı. Saldırgan kadın dengesini kaybedince yere düştü. Genç kız da üzerine düştü. Diğer 2 kadından biri, genç kızı saçından tutarak ayağa kaldırdı. Öldüresiye dövülen genç kızın yardımına, vatandaşlar koştu.

KAMERA KAYITTAYDI

3 kadın tarafından, genç kızın kopartılan saçları yere atıldı. Vatandaşların güçlükle ayırabildiği kadınlar, olay yerinden ayrılırken genç kızın saçları, kavgayı ayıran bir kadın tarafından toplanıp, çöp konteynerine atıldı. O anlar anbean kameralarca kaydedildi.

Bu neyin hırsı? Kadınların saç koparan sokak kavgası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

Haber Yorumları (4)
VATANDAŞ: Boşverin yesinler birbirlerini.
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YAZIK: BÖYLE İNSANLARI HEMEN SINIR DIŞI EDECEKSİN HEMEN. . . . . . . . . . . . . .
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ECZACI: O ADAMIN YERINDE OLCAK HEPSINE BIRER YUMRUK BITTI GITTI :)
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500
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