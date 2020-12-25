Bu neyin hırsı? Kadınların saç koparan sokak kavgası kamerada

Muş'ta, Suriye uyruklu genç kız, aynı ülke vatandaşı 3 kadın tarafından sokak ortasında öldüresiye dövüldü. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği dayağın ardından, genç kızdan koparılıp yere atılan saçlarının, başka bir kadın tarafından toplanıp çöpe atılması görüntülere yansıdı.

Muş'ta belediye binası önünde, 25 Aralık sabahı saat 09.00 sıralarında yaşanan olayda; Suriye uyruklu genç kız, aynı ülke vatandaşı 3 kadın ile karşılaştı.

SAÇINI YOLDULAR

Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında kadınlardan biri, genç kıza saldırdı. Saldırgan kadın dengesini kaybedince yere düştü. Genç kız da üzerine düştü. Diğer 2 kadından biri, genç kızı saçından tutarak ayağa kaldırdı. Öldüresiye dövülen genç kızın yardımına, vatandaşlar koştu.

KAMERA KAYITTAYDI

3 kadın tarafından, genç kızın kopartılan saçları yere atıldı. Vatandaşların güçlükle ayırabildiği kadınlar, olay yerinden ayrılırken genç kızın saçları, kavgayı ayıran bir kadın tarafından toplanıp, çöp konteynerine atıldı. O anlar anbean kameralarca kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL