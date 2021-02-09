Suriye'nin Bab ilçesine balistik füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Suriye'nin Bab ilçesine balistik füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı

09.02.2021 21:27 | Son Güncelleme: 09.02.2021 21:48
Suriye'nin Bab ilçesine balistik füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberlerine göre Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Terhin bölgesine düzenlenen balistik füze saldırısında ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 6 sivil yaralandı.

Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesine akşam en az 6 balistik füze atıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldığı olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özcan Özel Bülent Turan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Ali Koç Ömer Ali Arda Turan Erol Bulut Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Türk Metal İstifa Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suriye'nin Bab ilçesine balistik füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 21:51:53. #1.14#
title