Suriye'nin Bab ilçesine balistik füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı
09.02.2021 21:27 | Son Güncelleme: 09.02.2021 21:48
Son dakika haberlerine göre Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Terhin bölgesine düzenlenen balistik füze saldırısında ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 6 sivil yaralandı.
Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesine akşam en az 6 balistik füze atıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.
Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldığı olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan