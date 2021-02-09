Suriye'nin Bab ilçesine balistik füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı

Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesine akşam en az 6 balistik füze atıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldığı olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan