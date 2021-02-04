Son dakika: Suriye'de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep'e getirildi
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Son dakika: Suriye'de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep'e getirildi

04.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:48
Son dakika: Suriye'de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep'e getirildi

Son dakika habere göre SURİYE'nin El Bab bölgesinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

SURİYE'nin El Bab bölgesinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin El Bab kentinde, öğle saatlerinde arama tarama faaliyeti sırasında araziye teröristlerce tuzaklanan patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında patlama oldu. Patlamada, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel şehit oldu. Silah arkadaşları tarafından bölgeden tahliye edilen şehit astsubayın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.Şehit Süleyman Demirel 'in cenazesinin, otopsinin ardından törenle memleketi Afyonkarasihar'a gönderileceği belirtildi.


Son dakika: Suriye'de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep'e getirildi
Son dakika: Suriye'de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep'e getirildi
Son dakika: Suriye'de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep'e getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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