Son Dakika | Sultangazi'de kapı kapı dolaştılar, çocuklara 23 Nisan hediyesi verdiler
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Son Dakika | Sultangazi'de kapı kapı dolaştılar, çocuklara 23 Nisan hediyesi verdiler

Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: SULTANGAZİ'de bir grup genç koronavirüs tedbirleri kapsamında evde bulunan çocukların 23 Nisan bayramlarını hazırladıkları hediye kolisiyle kutladı.

SULTANGAZİ'de bir grup genç koronavirüs tedbirleri kapsamında evde bulunan çocukların 23 Nisan bayramlarını hazırladıkları hediye kolisiyle kutladı. Kapı kapı dolaşan gençler, içerisinde kitaptan, yapboza, çikolatadan, oyuncağa pek çok hediye olan kolileri çocuklara hediye etti.  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu sene çocuklar koronavirüs tedbirleri kapsamında evde geçirmek zorunda kaldı. Çocukların bayramını kutlamak ve onlara sürpriz yapmak isteyen bir grup gezgin genç, bir araya gelerek bir etkinlik düzenledi. Yaklaşık 15 genç aralarında para toplayarak çocuklar için hediye kolisi hazırladı. Gerekli izinleri alan, muhtarlıklarla irtibat kurarak engelli çocukları da tespit eden gençler içerisinde oyuncaktan, boyama kitabına, çikolatadan, oyuncağa bir çok hediyenin olduğu kolileri dağıttı. Gençler Türk Bayraklarıyla süsledikleri kolileri kapı kapı dolaşarak çocuklara hediye etti, bayramlarını kutladı. Hediye kolisini alan çocuklar ve aileleri büyük mutluluk yaşadı. Annelere de gençler çiçek hediye etti.

 

"YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEME HER ŞEYE BEDEL"23 Nisan bayramında çocukları nasıl mutlu edebiliriz diye düşündüklerini ve böyle bir etkinlik düzenlediklerini anlatan Berika Balban "Kutunun içinde oyuncaklar kitaplar çikolatalar var. Çocuklara dağıttık 23 Nisan nedeniyle. İnanılmaz mutlu oldular zaten onların yüzündeki gülümseme her şeye bedel. Beklemedikler bir anda  tanımadıkları birinden alıyor bunu. Pandemiden dolayı da sürekli evdeler bir bunalım içindeler yeterince aktivite yapamıyorlar dışarıda. Olabildiğince mutlu etmeye çalıştık" diye konuştu.

"MUHTEŞEM BİR DUYGU"

Her sene bu tarz etkinlikler yaptıklarını söyleyen Emre Uygun ise "Gezgin bir grubuz biz. Kendimizin topladığı bir parayla yaklaşık 150-200 koli yaptık. Muhtardan bilgilerini aldığımız engelli çocuklara, sokakta ya da evlerine gittiğimiz çocuklara birer tane koli hediye ettik. Her sene yapmak istiyoruz. Muhteşem bir duygu. Gözlerinde mutluluğu sizde gördünüz" dedi. Caner Gelincik de "Çocukların yüzünde gördüğümüz mutluluk bizi gerçekte mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

(Fotoğraf) 


- İstanbul
Son Dakika | Sultangazi'de kapı kapı dolaştılar, çocuklara 23 Nisan hediyesi verdiler
Son Dakika | Sultangazi'de kapı kapı dolaştılar, çocuklara 23 Nisan hediyesi verdiler
Son Dakika | Sultangazi'de kapı kapı dolaştılar, çocuklara 23 Nisan hediyesi verdiler
Son Dakika | Sultangazi'de kapı kapı dolaştılar, çocuklara 23 Nisan hediyesi verdiler
Son Dakika | Sultangazi'de kapı kapı dolaştılar, çocuklara 23 Nisan hediyesi verdiler
Son Dakika | Sultangazi'de kapı kapı dolaştılar, çocuklara 23 Nisan hediyesi verdiler
Son Dakika | Sultangazi'de kapı kapı dolaştılar, çocuklara 23 Nisan hediyesi verdiler
Son Dakika | Sultangazi'de kapı kapı dolaştılar, çocuklara 23 Nisan hediyesi verdiler
Son Dakika | Sultangazi'de kapı kapı dolaştılar, çocuklara 23 Nisan hediyesi verdiler
Son Dakika | Sultangazi'de kapı kapı dolaştılar, çocuklara 23 Nisan hediyesi verdiler
Son Dakika | Sultangazi'de kapı kapı dolaştılar, çocuklara 23 Nisan hediyesi verdiler
Son Dakika | Sultangazi'de kapı kapı dolaştılar, çocuklara 23 Nisan hediyesi verdiler
Son Dakika | Sultangazi'de kapı kapı dolaştılar, çocuklara 23 Nisan hediyesi verdiler
Son Dakika | Sultangazi'de kapı kapı dolaştılar, çocuklara 23 Nisan hediyesi verdiler
Son Dakika | Sultangazi'de kapı kapı dolaştılar, çocuklara 23 Nisan hediyesi verdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz

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