Son dakika! Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler de karıştı... Ortalık savaş alanına döndü
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Son dakika! Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler de karıştı... Ortalık savaş alanına döndü

İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler de karıştı.

Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler de karıştı... Ortalık savaş alanına döndü

İSTANBUL - Sultangazi'de mahallede çocuklar arasında başlayan kavgaya aileleri de karıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 22.30 sıralarında Habibler'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre aynı binada yaşayan iki komşu çocuğu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ertesi günde devam eden tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Akşam saatlerinde çocukların kavgasına ailelerin de karşımasıyla sokak adeta savaş alanına döndü.

Bina önünde önce sözlü sataşma ile başlayan olay daha sonra ise tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü akrabalarında müdahil olduğu kavga büyüyerek sokağa taştı. İddiaya göre taraflardan birinin silah ile havaya ateş açması üzerine bu defa taraflar balta ve sopalar ile bir birine saldırdı.

Mahalle sakinlerinin tarafları ayıramaması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler havaya ateş açmak zorunda kalırken yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

3 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı kavga gece geç saatlerde yeniden başlayınca bölgeye yeniden ekipler sevk edildi tarafların yeniden kavgaya tutuşması ihtimaline karşı polis sokakta tedbir amaçlı nöbet tuttu. Tarafların bir birinden şikayetçi olduğu kavgada bazı kişilerin ise göz altına alındığı iddia edildi.

Son dakika! Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler de karıştı... Ortalık savaş alanına döndü
Son dakika! Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler de karıştı... Ortalık savaş alanına döndü
Son dakika! Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler de karıştı... Ortalık savaş alanına döndü
Son dakika! Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler de karıştı... Ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik

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