Motosiklet üstünde 'seri köz getir' yolculuğu yaptı

İstanbul Sultanbeyli'de araç trafiğinin yoğun olduğu bir caddede motosiklet sürücüsü seyir halindeyken bir eliyle motosikletin gidonunu tutarken diğer eliyle içi nargile közüyle dolu kovayı tutarak yoluna devam etti. Motosiklet sürücüsünün kaskının da olmaması dikkat çekti. Olay anı başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Geçen pazar günü sabah saatlerinde Sultanbeyli ilçesi Petrol Yolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre cadde üzerindeki bir motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halinde olduğu sırada bir eliyle motosikleti sürerken diğer eliyle de sopaya bağlı olan içi nargile közü dolu kovayı tutarak tehlikeli bir şekilde yoluna devam etti.

KASKI BİLE YOKTU

Tehlikeli yolculukta motosiklet sürücünün kaskının ve herhangi bir motor kıyafeti olmaması dikkat çekti. Motosiklet sürücüsünün canını hiçe saydığı tehlikeli yolculuk trafikte seyir halinde olan başka bir sürücün araç kamerasına yansıdı. Trafikte bir süre daha ilerleyen motosiklet sürücüsü daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE