Son dakika! Soylu: "Uyuşturucu gelirlerinden vergi almayı planlayan zihni sinir projelere ayak uydurmamak lazım"
24.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:18
Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. (12)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci