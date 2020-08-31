Son Dakika: Sosyal medyada Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
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Son Dakika: Sosyal medyada Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı

Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure isteyen Büşra hemşireyi tecavüzle tehdit eden Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs gözaltına alındı.

31.08.2020 21:43 | Son Güncelleme: 31.08.2020 22:02

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada Büşra hemşireye hakaret ve tehditler yağdıran Süleyman Kaan Altınok isimli şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan Süleyman Kaan Altınok rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Sosyal medyada Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı

ÇİRKİN İFADELER KULLANMIŞTI

Bir süre sonra sosyal medya hesabı üzerinden bir kullanıcı Yavaş'ın tweetini alıntılayarak, Büşra hemşire hakkında yakışıksız ifadelerde bulundu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da Büşra hemşirenin işine son verilmesini istedi. Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

MANSUR YAVAŞ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUKLARINI AÇIKLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İyi niyetle bizden talepte bulunan kızımız Büşra'ya hakaret eden kişiler hakkında hem şahsım hem de Büşra adına Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Kadınların korunmaya değil, korunmaya ihtiyaç duymadığı bir geleceğe ihtiyacı var" dedi.

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Son Dakika: Sosyal medyada Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı

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