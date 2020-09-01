Son Dakika: Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Son Dakika: Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Son dakika: Sosyal medyada Büşra hemşireye hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman Kaan Altınok, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

01.09.2020 20:22 | Son Güncelleme: 01.09.2020 20:36

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure isteyen Büşra hemşireyi tecavüzle tehdit eden ve Manavgat'ta gözaltına alınan Süleyman Kaan Altınok, adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geniş güvenlik önlemi altında Manavgat Adliyesinin yan kapısından adliyeye alınan Süleyman Kaan Altınok, basın mensuplarının 'Neden hakaret ettiniz?' sorusuna 'Ben hakaret etmedim' şeklinde cevap vermişti. Süleyman Kaan Altınok'un adliyeye çıkarılması sırasında Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra, Alanya Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet ekibi de Manavgat Adliyesi önünde hazır bekledi. Altınok, adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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NE OLMUŞTU?

Ankara Şehir Hastanesinde görevli Büşra hemşire, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan, bir tabak aşure isteğinde bulunmuştu. Bu paylaşımına Yavaş'tan cevap gecikmedi. Yavaş, "Sevgili kızım Büşra" diye hitap ettiği Büşra hemşirenin nezdinde tüm Şehir Hastanesi çalışanlarına aşure yollayarak, "İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra sosyal medya hesabı üzerinden bir kullanıcı Yavaş'ın tweetini alıntılayarak, Büşra hemşire hakkında yakışıksız ifadelerde bulundu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da Büşra hemşirenin işine son verilmesini istedi. Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Sağlık Koca, "Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kaynak: İHA

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Büşra hemşireyi tehdit eden zanlının ilk sözleri 'pes' dedirtti: Ben hakaret etmedim
Büşra hemşireyi tehdit eden zanlının ilk sözleri "pes" dedirtti: Ben hakaret etmedim
Haber Yorumları (9)
İHSAN: bir twitle birini normal olarak eleştirirsin hop kodestesin, bir hemşireyi tecavüzle tehdit edersin dahada önemlisi 18 yaşındaki bir genç kızı alıkoyup tecavüz edip ve intiharına sebep olursun adli kontrolle serbest. Peki soruyorum bu ülkeye bu kadar nefretiniz neden, bu ülke size makam, iyi bir iş ve rahat yaşam koşulları yaratmadı mı neden ülkemi içten içe çürütüyorsunuz anlamıyormusunuz be adamlar çürüyoruz. yozlaşıyoruz hem de en önemlisi gittikçe insanlığımızdan uzaklaşıyoruz yazık.
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AYNEN: Öyle çok bir şeyde beklememek lağzım tecavüzcüyü bile serbest bırakan yargı sisteminden..
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FAKO: Şaşırdık mı?
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