Son Dakika | Soma'da fotokapanlı kenevir operasyonu; 1 gözaltı
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Son Dakika | Soma'da fotokapanlı kenevir operasyonu; 1 gözaltı

Son Dakika | Soma'da fotokapanlı kenevir operasyonu; 1 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... MANİSA'nın Soma ilçesinde, jandarma tarafından fotokapan kurularak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, jandarma tarafından fotokapan kurularak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı. Operasyonda, 2 bin 327 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, JASAT Timi, Soma ilçe Jandarma Komutanlığı ve Cenkyeri Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Avdan Mahallesi Kösedağ Mıstıklar Çeşmesi mevkiinde yasa dışı kenevir bitkisi ekildiği bilgisine ulaştı. Adli makamlardan alınan izinle bölgeye fotokapan sistemi kuruldu. Dün öğle saatlerinde fotokapanın kurulduğu bölgede kenevir bitkilerine bakımı yapmaya gelen M.T. (25) ve Y.B. (34) tespit edildi. Ardından yapılan operasyonda boyları 50 ile 150 santimetre aralığında değişen 2 bin 327 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Sökülen kenevirlerden 20'si numune olarak alındı, diğerleri ise imha edildi. Şüpheli M.T. (25) gözaltına alındı. Y.B.'nin (34) yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Son Dakika | Soma'da fotokapanlı kenevir operasyonu; 1 gözaltı
Son Dakika | Soma'da fotokapanlı kenevir operasyonu; 1 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir

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