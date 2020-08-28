Son Dakika | Sokakta top oynayan çocukları önce dövdü sonra bıçakla kovaladı
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Son Dakika | Sokakta top oynayan çocukları önce dövdü sonra bıçakla kovaladı

Son dakika haberlerine göre Bursa'da sokakta top oynayan 3 genci döven adam öfkesini alamayınca bıçakla kovaladı.

Son Dakika | Sokakta top oynayan çocukları önce dövdü sonra bıçakla kovaladı
28.08.2020 09:29 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:32

Bursa'da sokakta top oynayan 3 genci döven adam öfkesini alamayınca bıçakla kovaladı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da 3 arkadaş sokak üzerinde oynadı. Çocukların meydana getirdiği sesten rahatsız olan bir kişi çocukların üzerine yürüyerek saldırmaya başladı. Ne olduğunu anlamayan çocuklar şaşkına dönerken öfkesini alamayan kişi, bıçak çekti. Elinde bıçakla çocukları kovalamaya başlarken kaçan çocukların arkasından da "Vururum, vururum sizi" diyerek tehdit etti. Çocukların sokaktan kaçmasının ardından olay yeri sakinleşirken, o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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