Sobayı yakan anne komşuya gitti, 2 çocuk yanarak can verdi

Gaziantep'te annenin sobayı yakarak komşuya gittiği bir evde çıkan yangında 1.5 yaşındaki Ahmet A. ile 4 yaşındaki kardeşi Abdurahman A. yanarak öldü.

Gaziantep'in Nizip ilçesi İstiklal mahallesinde meydana gelen olay, evde 2 çocuğu bulunan anne kömür sobasını yakarak komşuya gitti. Soba alev alarak yanında bulunan beşiğe sıçradı. Yangında beşikte bulunan 1.5 yaşındaki Ahmet A. ile 4 yaşındaki kardeşi Abdurahman A. alevler arasında kaldı.

2 ÇOCUK TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Anne döndüğünde evinin yandığını görerek itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 çocuğu yanan evden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 2 çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKINLARI YASA BOĞULDU

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan çocukların cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ve itfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANİFİ GÜZEL