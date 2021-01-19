Sobayı yakan anne komşuya gitti, 2 çocuk yanarak can verdi
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Sobayı yakan anne komşuya gitti, 2 çocuk yanarak can verdi

19.01.2021 18:30 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:10

Gaziantep'te annenin sobayı yakarak komşuya gittiği bir evde çıkan yangında 1.5 yaşındaki Ahmet A. ile 4 yaşındaki kardeşi Abdurahman A. yanarak öldü.

Gaziantep'in Nizip ilçesi İstiklal mahallesinde meydana gelen olay, evde 2 çocuğu bulunan anne kömür sobasını yakarak komşuya gitti. Soba alev alarak yanında bulunan beşiğe sıçradı. Yangında beşikte bulunan 1.5 yaşındaki Ahmet A. ile 4 yaşındaki kardeşi Abdurahman A. alevler arasında kaldı.

2 ÇOCUK TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Anne döndüğünde evinin yandığını görerek itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 çocuğu yanan evden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 2 çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

'Sobayı yakan anne komşuya gitti', 2 çocuk yanarak can verdi

YAKINLARI YASA BOĞULDU

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan çocukların cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ve itfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırma başlattı.

'Sobayı yakan anne komşuya gitti', 2 çocuk yanarak can verdi
Sobayı yakan anne komşuya gitti, 2 çocuk yanarak can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANİFİ GÜZEL

Haber Yorumları (5)
MANUEL: sorumsuzluk dedigin eve bak devletin insanlari yasamak zorunda biraktigi standartlara bakta konus.
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AKDAGLI_66: 1. 5 yasındaki cocugu bırakıp nere gidiyorsun be ablacım allahtandamı korkmadın sobaya düşer yanar baska birşey olur diye bence kasıt var gibi geldi allah kimseye yaşatmasın evlat acısı. . . .
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ADAM BOŞAR BU KADINI: böyle sorumsuzluk ancak cinayet şüphesi getiriyor insanın aklına
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