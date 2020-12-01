Sobadan çıkan yangın, yaşlı çiftin evini küle çevirdi
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Sobadan çıkan yangın, yaşlı çiftin evini küle çevirdi

01.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:28

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşlı çiftin evindeki soba, yangın çıkmasına neden oldu.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşlı çiftin evindeki soba, yangın çıkmasına neden oldu. 88 yaşındaki Mehmet Menet, felçli eşini kucaklayarak dışarıya çıkarırken, çiftin gecekondu evi ise kül oldu.

Olay, Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan gecekondu bir evde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kezban (78) ve Mehmet Menet (88) çifti, sobalarını yaktıktan bir süre sonra yangın çıktı. Mehmet Menet, dumanların etrafı sarmasıyla felçli eşi Kezban Menet'i kucaklayarak, dışarıya çıkardı. Çiftin evindeki dumanları fark eden komşular ise durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu.

Menet çifti de olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşlı çiftin vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıkların olduğu öğrenildi.

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(Hilal Kara/İHA)

Sobadan çıkan yangın, yaşlı çiftin evini küle çevirdi
Sobadan çıkan yangın, yaşlı çiftin evini küle çevirdi
Sobadan çıkan yangın, yaşlı çiftin evini küle çevirdi
Sobadan çıkan yangın, yaşlı çiftin evini küle çevirdi
Sobadan çıkan yangın, yaşlı çiftin evini küle çevirdi
Sobadan çıkan yangın, yaşlı çiftin evini küle çevirdi
Sobadan çıkan yangın, yaşlı çiftin evini küle çevirdi
Sobadan çıkan yangın, yaşlı çiftin evini küle çevirdi
Sobadan çıkan yangın, yaşlı çiftin evini küle çevirdi
Sobadan çıkan yangın, yaşlı çiftin evini küle çevirdi
Sobadan çıkan yangın, yaşlı çiftin evini küle çevirdi
Sobadan çıkan yangın, yaşlı çiftin evini küle çevirdi
Sobadan çıkan yangın, yaşlı çiftin evini küle çevirdi
Sobadan çıkan yangın, yaşlı çiftin evini küle çevirdi
Sobadan çıkan yangın, yaşlı çiftin evini küle çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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