Son Dakika: SMO askerlerine uluslararası insan hakları ve hukuk eğitimi Son dakika haberine göre Suriye muhalefetinin Milli Savunma Bakanlığına bağlı Manevi Rehberlik Heyeti, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine insan hakları ve hukuk eğitimi veriyor.

Suriye muhalefetinin Milli Savunma Bakanlığına bağlı Manevi Rehberlik Heyeti, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine insan hakları ve hukuk eğitimi veriyor.

SMO bünyesindeki silahlı ve güvenlik güçlerinin pozitif yeterlilik düzeyini yükseltmek amacıyla "Uluslararası İnsan Hak ve Hukuklarının Güçlendirilmesine Doğru" başlığı altında eğitimler verilmeye başlandı.

Muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde düzenlenen eğitime, ilk olarak Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri komuta kademesi ve askerleri katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında yapılan eğitimlerin hedefi, askerlerin savaş hukukunu öğrenmesini sağlamak. Bu amaçla SMO askerlerinin tamamının eğitimden faydalanması amaçlanıyor.

Hamza Tümeninin komutanlarından Şadi Nasır, eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, Cenevre ve Lahey sözleşmeleri, uluslararası insancıl hukuk ilkeleri, savaş sürecinde sivil, yaralı ve esirlerle nasıl davranılması gerektiği gibi konularda eğitim aldıklarını söyledi.

Nasır, Kovid-19 ile mücadele kapsamında fiziki mesafe ve maske kurallarına uyarak eğitimi tamamlandığını kaydetti.

Uluslararası insancıl hukuk uzmanı avukat Şadi Dalati ise eğitimin Savunma Bakanlığının Manevi Rehberlik Heyetinin denetiminde verildiğini belirtti.

Eğitimin amacının uluslararası insancıl hukuk kurallarını tanıtarak farkındalığı attırmak olduğunu dile getiren Dalati, "Savaş sürecinde çocuk ve kadınların korunması ile esirlere nasıl davranılması gerektiği konusunda eğitim verdik." dedi.

Kaynak: AA