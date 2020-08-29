Traktör devrildi, iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı
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Traktör devrildi, iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı

Sivas'ta kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu 16 yaşındaki Muhammet Yıldız ve 15 yaşındaki Elanur Yıldız hayatını kaybetti. Kaza haberini alan anne Semra Yıldız, olay yerine geldiği sırada traktörden kendisini atınca yaralandı.

Traktör devrildi, iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı
29.08.2020 18:31 | Son Güncelleme: 29.08.2020 19:36

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu Muhammet Yıldız (16) ve kardeşi Elanur (15) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İKİ KARDEŞ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, saat 14.00 sıralarında Çitlice Köyü yol ayrımında meydana geldi. Muhammet Yıldız'ın kullandığı traktör yol ayrımında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Muhammet ile kardeşi Elanur Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer kardeşi Sedanur ve kuzeni Veysel Yıldız (7) yaralandı.

Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı

ANNE HAREKET HALİNDEKİ TRAKTÖRDEN ATLADI

Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayı haber alan anne Semra Yıldız ise, olay yerine geldiği sırada üzerinde bulunduğu hareket halindeki traktörden kendini atması sonucu yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Anne Yıldız da olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi morga konuldu.

Kaynak: İHA

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