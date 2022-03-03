Son dakika... Sivas'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika... Sivas'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA, Faruk Kara - Güncel
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Son dakika... Sivas'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

GÖLOVA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Gölova ilçesi Çobanlı köyü mevkisinde, H.Y. (43) yönetimindeki 76 AG 724 plakalı tır ile C.T. (50) idaresindeki 34 VE 7188 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan A.T. (41) ve F.T. (43) yaralandı.

Yaralılardan F.T. ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Gölova İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, bölgede zaman zaman etkili olan kar ve tipi trafikte aksamalara neden oluyor.

Son dakika... Sivas'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Faruk Kara - Güncel

Gölova, Sivas, Ölü, Güncel, Haberler

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