Son dakika Sivas'ta deprem mi oldu? Sivas'ta korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan son dakika bilgilerine göre Sivas'ta deprem meydana geldi. Depremi hisseden Sivaslılar son dakika! Kayseri'de deprem mi oldu? şaşkınlıkla soruyor.