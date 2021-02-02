Son dakika Sivas'ta deprem mi oldu? Sivas'ta korkutan deprem!
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan son dakika bilgilerine göre Sivas'ta deprem meydana geldi. Depremi hisseden Sivaslılar son dakika! Kayseri'de deprem mi oldu? şaşkınlıkla soruyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü kaydetti. 'Şubat salı gecesi meydana gelen Sivas depremi korkuttu. Son dakika! Sivas'ta deprem mi oldu? Sivas'ta korkutan deprem!
SON DAKİKA SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU? SİVAS'TA KORKUTAN DEPREM!
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün kaydettiği verilere göre, gece saatlerinde Sivas Kümeören - Gemerek açıklarında deprem oldu. Meydana gelen Sivas Kümeören - Gemerek depreminin 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti. Vatandaşlar uyuduğu esnada gerçekleşen Sivas depremi korkuttu.