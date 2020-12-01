Buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 10 araç hasar gördü
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Buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 10 araç hasar gördü

01.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:52

Sivas'ın İmranlı ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 araçta hasar oluştu.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 araçta hasar oluştu.

Sivas-Erzincan kara yolunun Hanköy mevkisinde soğuk hava nedeniyle yolda gizli buzlanma meydana geldi.

Buzlanma sonucu bölgede 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, polis aracı, kamyon ve 8 otomobil hasar gördü.

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Bir kişinin hafif yaralandığı kaza nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.

Buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 10 araç hasar gördü
Buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 10 araç hasar gördü
Buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 10 araç hasar gördü
Buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 10 araç hasar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Sevindik

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