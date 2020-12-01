Buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 10 araç hasar gördü
01.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:52
Sivas'ın İmranlı ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 araçta hasar oluştu.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 araçta hasar oluştu.
Sivas-Erzincan kara yolunun Hanköy mevkisinde soğuk hava nedeniyle yolda gizli buzlanma meydana geldi.
Buzlanma sonucu bölgede 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, polis aracı, kamyon ve 8 otomobil hasar gördü.
Bir kişinin hafif yaralandığı kaza nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Sevindik