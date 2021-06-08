Son Dakika | Şişli'deki parkta bir kadını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
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Son Dakika | Şişli'deki parkta bir kadını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Son Dakika | Şişli'deki parkta bir kadını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Şişli'deki parkta bir kadını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

Şişli'deki parkta bir kadını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Haziran'da Teşvikiye Mahallesi'ndeki bir parkta meydana gelen ve bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan "kasten yaralama-tehdit" konusuyla ilgili çalışma başlatıldı.

Emniyet güçlerince yapılan araştırmada, olay günü mağdur N.N.A. (31) ve Y.F.'nin (29) saat 18.15 sıralarında parkta otururken sokak kedisiyle ilgilendikleri sırada yanlarına gelen E.Ç.'nin (26) "Kediye dokunamazsınız, burası kedi parkı, sizin burada yeriniz yok." şeklinde söylemlerine maruz kaldıkları tespit edildi.

Sonrasında elindeki şişeyle Y.F.'nin yüzüne vurduğu belirlenen şüpheli E.Ç., olay yerinde yakalandı.

"Kasten yaralama ve tehdit" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli E.Ç., hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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Son Dakika | Şişli'deki parkta bir kadını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Haberler
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